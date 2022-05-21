Оккупанты готовятся к контрнаступлению украинских военных на юге Украины

Армия РФ не продвинулась в направлении Одессы и Николаева. Бойцы доставляют на линию фронта инженерное оборудование и укрепляют оборонительные рубежи.

Российские войска укрепляют оборонные позиции и готовятся к большому контрнаступлению Украины на Южном направлении.

Об этом сообщает Институт исследования войны.

Аналитики говорят, что российские войска сосредоточены на укреплении оборонных позиций в Харьковской области и Южном направлении. Они обращают внимание, что Генштаб ВСУ сообщил о создании россиянами вторичных оборонных линий на Южном направлении, что указывает на подготовку в этом районе к большому контрнаступлению Украины и затяжному конфликту.

Ранее в Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации на основных направлениях юга. В частности, россияне продолжают инженерные работы по оборудованию второй линии обороны. В рамках комплектования подразделений, понесших потери, в районе знаменитой Чернобаевки противник совершил перемещение около 130 единиц военной техники.

Отсюда оккупанты расстреливали два города: репортаж ТСН с места, где находился штаб рашистов

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