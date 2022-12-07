Оккупанты готовятся к контрнаступлению в районе Купянска — Восточная группировка

Сергей Череватый отметил, что ситуация в районе Купянска существенно отличается от боев вблизи Бахмута и Авдеевки.
Российские войска готовятся к вероятному контрнаступлению на Купянском направлении. Однако украинские военные считают, что оккупанты не будут иметь успеха.
Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.
"Действительно, россияне на Луганском направлении, элементом которого является Купянское направление, готовят контрнаступательную операцию. Мы об этом знаем, мы отслеживаем их действия, и в принципе активно этому противодействуем во всех районах, где они пытаются контратаковать", — отметил спикер.
Череватый подчеркнул, что ситуация в районе Купянска существенно отличается от боев вблизи Бахмута и Авдеевки. Он пояснил, что в Донецкую область оккупанты стянули тяжелую технику, авиацию и проводят несколько штурмов каждый день. В то же время на Купянском направлении российские войска готовятся к возможным атакам.
Напомним, оккупанты не жалеют людей и технику, лишь бы захватить Бахмут на Донетчине.
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