Оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ и усилили артудары на юге: карта боев от ISW

В то же время, захватчики продолжают свои наземные атаки в Бахмуте и его окрестностях.

Российские войска готовятся к возможному контрнаступлению Украины и усиливают на юге артиллеристские обстрелы, а также свои линии обороны.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Луганщина и Харьковщина

Также читайте РФ потеряла в Украине почти весь спецназ: эксперт указал на проблемы в российской армии

Российские оккупанты 16 апреля нанесли ограниченные наземные удары к югу от Кременной. По данным Генштаба ВСУ, россияне вели безуспешные наступательные действия вблизи Дибровы (5 км к юго-западу от Кременной), Григоровки (9 км к югу от Кременной), Белогоровки (10 км к югу от Кременной) и Спорного (25 км к югу от Кременной).

Один из российских военкоров утверждал, что захватчики устроили неудачные наземные атаки вблизи Торского (14 км к западу от Кременной) и Невского (18 км к северо-западу от Кременной), а Силы обороны Украины частично отбили позиции у Белогоровки.

В то же время чеченский лидер Рамзан Кадыров заявил, что спецназовцы "Ахмат" в течение пяти неопределенных дней отражали контратаки со стороны ВСУ возле Белогоровки, а затем "выходили из оцепления".

По информации пресс-секретаря Восточной группировки войск Украины полковника Сергея Череватого по состоянию на 16 апреля, российские оккупанты больше всего используют бронетехнику на направлении Купянск-Лиман. Он также сказал, что на этом рубеже действуют обычные российские вооруженные силы, в основном мобилизованные.

Череватый проинформировал, что украинские защитники уничтожили три вражеских танка Т-72, БТР-80, БМП-2, бронированную ремонтно-эвакуационную машину БРЕМ-1 и самолет Су-25.

По данным Минобороны Британии, воздушно-десантные силы (ВДВ) России могли включить в операции вблизи Кременной термобарическую артиллерию ТОС-1А.

Один из российских "военкоров" 15 апреля заявил, что на линии Сватово-Кременная действует формирование "Каскад" БАРС (боевого армейского резерва России).

Карта боев от ISW

Бои в Донецкой области (Бахмут)

Российские войска 16 апреля продолжали свои наземные атаки в Бахмуте и его окрестностях. По данным Генштаба ВСУ, враг атаковал город, однако украинские войска отбили противника к западу от Бахмута возле Хромового (непосредственно к западу) и Ивановского (6 км к западу).

Как сообщил Череватый, что Россия выбрасывает на фронт штрафников, в то же время обычные силы осторожнее. По словам российских военкоров, на 15 апреля захватчики продвинулись в северной, центральной и южной частях Бахмута, в том числе к югу от завода АЗОМ в центре города.

Еще один российский военый блоггер заявил, что российские войска совершили неудачные атаки в северной, западной и южной частях Бахмута. Другой военкор РФ пытался оправдать задержание захвата Бахмута как умышленную операцию по отвлечению украинских войск до тех пор, пока Украина собирается защищать город.

Также читайте Что должна сделать Украина для победы над Россией: британский военный эксперт рассказал

Этот же военкор также заявил, что украинские защитники отошли к трем микрорайонам на западе Бахмута. Геолокационные кадры свидетельствуют, что вражеская 132-я мотострелковая бригада (1-й армейский корпус) недавно действовала к югу от Бахмута вблизи Майорска.

Оккупанты 16 апреля провели также наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк. По данным генштаба ВСУ, Силы обороны Украины отразили наземные атаки врага вблизи Авдеевки, Новокалинового (8 км к северу от Авдеевки), Северного (5 км к западу от Авдеевки), Водяного (8 км к юго-западу от Авдеевки), Первомайского (11 км юго-западнее Авдеевки) и Марьинки (27 км юго-западнее Авдеевки).

Один из военкоров РФ утверждал, что войска захватчиков 15 апреля наступали у Степного (3 км северо-западнее Авдеевки), Северного и Первомайского, а также атаковали вблизи Новомихайловки (10 км юго-западнее Донецка), Победы (5 км северо-западнее от Донецка) и в западной Марьинке. Коллега этого военкора утверждал, что россияне атаковали Керамик (7 км севернее Авдеевки) и Первомайское, а также продвинулись вдоль трассы H-20 Константиновка-Донецк к востоку от Авдеевки.

16 апреля оккупанты не устраивали никаких подтвержденных или заявленных наземных атак на западе Донетчины. Геолокационные кадры свидетельствуют, что украинские защитники в неустановленную дату добились незначительных успехов к юго-востоку от Новоселки (36 км к северо-востоку от Гуляйполя).

Карта боев от ISW

Карта боев от ISW

Юг Украины

Российские войска 16 апреля усилили артиллерийские удары на юге. По информации ОК "Юг", противник усилил артиллерийский огонь на западном (правом) берегу Херсонщины. Враги также продолжают применять управляемые авиабомбы для ударов по гражданской инфраструктуре.

В ОК "Юг" отметили, что захватчики возобновили практику использования ЗРК С-300 для атак по украинским наземным целям в глубине тыла. Там также проинформировали, что силы врага нанесли удар с С-300 по Баштанскому району Николаевщины с позиций на восточном (левом) берегу.

Также читайте Россияне эвакуируют Черноморский флот в случае операции ВСУ по освобождению Крыма: подробности

По данным Генштаба ВСУ, российские войска в течение суток нанесли 25 ударов с С-300 по Запорожской и Николаевской областям, заметив, что ракеты "земля-воздух" С-300 имеют низкую точность. Оккупанты 16 апреля дополнительно устроили обычный обстрел вдоль линии фронта на юге.

В тот же день и российские, и украинские источники сообщили, что захватчики готовятся к контрнаступательным действиям ВСУ на юге. Легитимный мэр Энергодара Дмитрий Орлов информировал, что российские войска роют траншеи, минируют территорию, эвакуируют жителей города и усиливают хищение частного имущества во время выезда.

Российский военкор предупредил, что Силы обороны Украины сосредотачиваются в населенных пунктах на западном (правом) берегу Днепра в Херсонской области для возможной попытки переправиться через реку.

Как предположил заведующий кафедрой ВМС УНУ Степан Якимяк, Черноморский флот РФ может эвакуироваться из оккупированного Крыма для подготовки к возможному украинскому контрнаступлению.

Карта боев от ISW

Карта боев от ISW

Напомним, по данным Генштаба ВСУ на утро 17 апреля, враг продолжает сосредотачивать силы на наступлениях на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В частности, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. Там за сутки украинские защитники отбили более 60 атак противника.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.