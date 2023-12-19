Оккупанты готовятся к масштабным операциям: партизаны в Крыму рассказали о десятках цистерн с топливом

В Силах сопротивления рассказали об наблюдении "странных событий в последние дни, связанные с предстоящей очередной мобилизацией".

Российские оккупанты готовятся к новым масштабным военным операциям в войне против Украины, так как на территории временно оккупированного Крыма заготавливают десятки цистерн с топливом для техники.

Об этом сообщает Telegram-канал крымского движения сопротивления "Атеш" и свидетельствуют фото с места расследования.

Партизаны в Крыму обнаружили на полуострове на железнодорожной станции в Гвардейском в Симферопольском районе около 30 цистерн с горючим.

Крымские партизаны обнаружили десятки цистерн с топливом для российских окупантов в Гвардейском Фото: t.me/atesh_ua

"Это свидетельствует о подготовке к масштабным военным операциям, требующим большого количества топлива", — говорят они.

Крымские партизаны обнаружили десятки цистерн с топливом для российских окупантов в Гвардейском Фото: t.me/atesh_ua

А на вокзалах города Джанкоя, сообщают партизаны, уже с самого утра стоит забирающий мобилизованный автомобиль Росгвардии.

"Спецтранспорт и военная полиция контролируют процесс. Однако на железнодорожных путях военной техники не наблюдается", — говорится в сообщении.

По данным крымских партизан, в Пушкино уже нет скопления техники, ранее здесь была зафиксирована.

"Местные жители сообщают, что место дислокации было временным, и технику опрокинули в неизвестном направлении. Скорее всего, обычное перемещение сил и средств", — говорят партизаны.

Тем временем хакеры сломали радиостанцию в оккупированном Крыму и запустили в эфир песню "ГУР МО" украинского исполнителя Макса ТТ. Композиция звучала непрерывно в течение полутора часов.