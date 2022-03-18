Оккупанты готовятся к наступлению и вербуют сирийских наемников: как прошли сутки на фронте

Оккупанты готовятся к наступлению и вербуют сирийских наемников: как прошли сутки на фронте

В то же время иностранные боевики хотят не воевать, а использовать поездку в Украину как возможность попасть в ЕС.

Оккупанты продолжают наступательную операцию против Украины, однако до сих пор не выполнили свои запланированные стратегические цели: разгром ВСУ, выход на административные границы Донецкой и Луганской областей, установление контроля над левобережной частью Украины.

Об этом говорится в строительстве Генштаба ВСУ.

Иностранные наемники

РФ продолжает пополнять личный состав оккупантов за счет иностранцев. По имеющейся информации, российскими оккупантами уже подобрано около 1000 добровольцев из представителей так называемой армии Башара Асада и "Хезболлы".

Главное требование к иностранным боевикам — опыт ведения боевых действий в городе. В то же время иностранные боевики хотят не воевать, а использовать поездку в Украину как возможность попасть в страны Европы.

Волынское направление

Враг наступательных действий не совершал, а продолжал усиливать охрану украинско-белорусской границы подразделениями вооруженных сил Беларуси. Сохраняется высокая вероятность проведения провокаций спецслужбами РФ.

Полесье

Россяине активные наступательные действия не проводили. Основные усилия оккупантов были сосредоточены на содержании занятых ранее рубежей и подготовке для возможного наступления на Киев.

В то же время, потери, нанесенные оккупантам украинскими защитниками, низкое морально-психологическое состояние рядового и сержантского состава, а также отсутствие опытных командиров подразделений тактического звена делают невозможным возобновление наступательных действий в ближайшей перспективе.

Сиверщина

На Сиверском направлении враг пытается удержаться на определенных рубежах, восстановить боеспособность подразделений и пополнить запасы. Оккупанты продолжают частичную блокировку города Чернигова и производят артиллерийские обстрелы города.

В направлении Броваров противник активных боевых действий не проводил.

В районе города Бровары оккупанты периодически совершают артиллерийские обстрелы позиций ВСУ.

Слобожанщина

На Слобожанском направлении, оккупанты пытаются пополнить запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов и вынуждены преждевременно задействовать накопленные человеческие резервы, чтобы возобновить наступление на Сумы и Харьков. В направлении города Изюм враг пытается возобновить наступательные действия.

Донбасс и Юг

На Луганском и Донецком направлениях россияне готовятся к наступлению на Северодонецк и окружению Мариуполя.

На Южнобузском направлении враг активных действий не предпринимал. Перешел к обороне и инженерному устройству занятых рубежей. Пытался провести перегруппировку и осуществить пополнение запасов.

Оккупанты не оставляют попыток выявить и уничтожить систему противовоздушной обороны вдоль Черноморского побережья.

В акватории Черного моря противник пытается проводить демонстрационные действия.

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