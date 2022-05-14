Оккупанты готовятся к наступлению на Донбассе и продолжают блокировать "Азовсталь" - Генштаб

Оккупанты готовятся к наступлению на Донбассе и продолжают блокировать "Азовсталь" - Генштаб

Российские войска не покидают попыток выйти на границы Донецкой и Луганской областей, а также продолжат из разного оружия наносить удары по заводу "Азовсталь" в Мариуполе.

Враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 13 мая.

"На Славянском направлении идет перегруппировка подразделений противника, создание запасов материально-технических средств. На Донецком направлении группировка противника сосредотачивает основные усилия на подготовке к наступательным действиям в направлениях населенных пунктов Северодонецк, Соледар и Бахмут, осуществляет пополнение запасов и перегруппировку подразделений.

На указанном направлении перемещено в две батальонные тактические группы. Враг производит штурмовые действия вдоль линии столкновения при поддержке авиации и артиллерии. Имеет частичный успех в районе Авдеевки.

На Лиманском и Северодонецком направлениях противник проводит перегруппировку войск. Отмечено усиление группировки силами в батальонную тактическую группу в районе железнодорожной станции "Новый Айдар". В Мариуполе враг продолжает блокировку наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Наносит массированные артиллерийские и авиационные удары, проводит штурмовые действия", - говорится в сообщении.

Напомним, трасса Лисичанск-Бахмут, по которой еще неделю назад можно было относительно спокойно перемещаться, теперь стала очень опасной для передвижения. В то же время и Бахмут в Донецкой области, куда прежде вывозили людей, с каждым днем все чаще атакуют оккупанты, преимущественно из воздуха крылатыми ракетами.

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