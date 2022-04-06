Оккупанты готовятся к наступлению на восток Украины — Минобороны

Россия 42 сутки продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.
Российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на подготовке наступательной операции на востоке Украины.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Целью врага является установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.
Напомним, оккупанты продолжают блокировать и обстреливать из артиллерии Харьков, не оставляют попыток штурма Мариуполя. Успеха не имеют. Враг также активно применяет запретные международным гуманитарным правом боеприпасы.
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