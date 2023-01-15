Оккупанты готовятся к наступлению на Запорожском направлении – полковник ВСУ

Ситуация на Запорожском направлении остается стабильно сложной, армия России готовится к наступлению.

Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин.

"Активных действий враг пока не совершает. Однако оккупанты постоянно обстреливают наши позиции и бьют по гражданской инфраструктуре. Наиболее уязвимым городом в этой ситуации остается Херсон" — отметил он.

Полковник ВСУ также рассказал, что оккупанты укрепляют свои оборонные рубежи и делают минные заграждения.

"В целом враг продолжает готовить свои оборонные укрепления и минные заграждения. Также в последнее время отмечается определенное усиление подразделений оккупантов на Запорожском направлении, что свидетельствует лишь о подготовке к наступлению", — резюмировал Ерин.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов отметил, что Россия не создает ударного направления в Запорожье, рытье окопов и линия обороны свидетельствуют о переходе в глухую устойчивую оборону, оккупанты боятся контрнаступления ВСУ.

Военный эксперт Игорь Романенко считает, что у украинских военных два потенциальных направления для ударов – на Запорожье и Херсонщине.

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