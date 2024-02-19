Оккупанты готовятся к наступлению: в ISW назвали возможности врага

Российские войска, вероятно, стремятся воспользоваться двумя возможностями с недавним началом своих одновременных наступательных операций – периодом предстоящей весенней оттепели и динамикой оказания помощи Украине Западом.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны ISW.

Украина приближается к весеннему периоду, когда промерзшая зимняя земля оттаивает и усложняет механизированное передвижение по всему фронту, тем самым замедляя (но особенно не прекращая полностью) наступательные операции вдоль линии фронта.

"Некоторые российские милблогеры уже сообщают, что состояние почвы на юге Украины мешает украинским силам перебросить новые резервы в Запорожскую область для усиления против наступательных усилий России, и эти условия также, вероятно, замедлят российский наступательный импульс, поскольку идет потепление", — пишут аналитики.

Как отмечает ISW, российские войска, вероятно, пытаются обеспечить тактическое продвижение по всему фронту, тогда как рельеф и погода в целом способствуют наступательным движениям, чтобы истощить обороняющиеся украинские силы, а также обеспечить благоприятные позиции для будущих операций к тому.

"Кроме того, российское военное командование, вероятно, осознает, что помощь со стороны европейских партнеров Украины, в частности обещанные европейские поставки артиллерийских боеприпасов, начнет давать результаты в среднесрочной перспективе, вероятно, до осени 2024 года, и пытается воспользоваться этим и давить войска на всей линии фронта, тогда как Украина испытывает относительную (но, вероятно, временную) нехватку артиллерии", — говорится в сообщении.

Однако в ISW отмечают, что возможное предоставление Украине большей европейской помощи в сфере безопасности не восполнит пробел в критически важном оборудовании, которое бы создало полное прекращение военной помощи США, в том числе с передовыми системами противовоздушной обороны, такими как ракеты "земля-воздух" Patriot.

"Расширение европейской помощи в сфере безопасности необходимо, но недостаточно для того, чтобы украинские силы стабилизировали фронт, не говоря уже о том, чтобы возобновить инициативу в областях, где российские войска оказывают давление", — резюмируют аналитики.

Напомним, по данным Генштаба, оккупанты активизировались по всей линии фронта.

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