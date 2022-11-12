Оккупанты готовятся к обороне Мелитополя: строят фортификации и говорят, что "не сдадут" город

Коллаборанты и оккупанты друг перед другом рассказывают, что никакой эвакуации из города не будет.

Российские войска готовятся к обороне временно захваченного Мелитополя на Запорожье и строят там фортификационные сооружения, как это было вокруг Херсона.

Об этом мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил в эфире телемарафона "Единые новости".

По его мнению, именно Мелитополь станет следующим городом, который ВСУ освободят после Херсона.

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"Сегодня весь день коллаборанты и оккупанты друг перед другом рассказывают, что эвакуации никакой не будет, Мелитополь никто сдавать не будет и рашистам нужен сухопутный путь в Крым. Но все такие разговоры мы помним и о Херсоне, и помним, как они в Харькове пытались сделать столицу будто бы новой Украины. Поэтому никто в рашистскую пропаганду не верит", – рассказал Федоров.

Однако правдивую информацию донести до жителей захваченных территорий очень тяжело, ведь захватчики блокируют телевидение, радио, Интернет и даже соцсети.

Мэр также констатировал, что Мелитополь в целом стал военной базой российских оккупантов.

"Буквально сегодня мы получаем известия от наших жителей, что некоторые выехавшие из Херсона воинские части сейчас размещаются в пригороде Мелитополя на побережье Лимана или наоборот с восточной стороны Мелитополя", — сказал Федоров.

"Рашисты будут пытаться удержать Мелитополь. К сожалению, они строят фортификационные сооружения, как из южной части, а это из Херсона, Крыма, так и непосредственно со стороны Запорожья", — добавил он.

С этой целью захватчики используют захваченные моторный завод и завод железобетонных конструкций, а также разбирают на плиты все мелиоративные каналы.

Мэр подчеркнул, что российская армия готовится защищать Мелитополь, но "так же они готовились защищать Херсон и Херсонскую область".

Перспектива освобождения Мелитополя

По мнению военного эксперта Романа Свитана, после Херсона ВСУ могут наступать по всей линии Запорожья, чтобы выйти на побережье Азовского моря. Основное направление – Орехов и Васильевка, Токмак и Мелитополь.

В то же время, по оценкам эксперта Михаила Самуся, после Херсона ВСУ могут высвободить значительные силы и направить их на другие направления – Мелитополь, Мариуполь, Донбасс, северную часть Луганщины.

Как сообщил военный эксперт Александр Коваленко, российская группировка на левом берегу Днепра фактически заблокирована и не может совершать какие-либо действия в направлении Николаева, Кривого Рога и Запорожья, как это было ранее.

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