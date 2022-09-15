Оккупанты готовятся к обороне Сватово, Троицкого и Кременной — Гайдай

Именно поэтому оккупанты начали готовиться к обороне и стягивать войска в регион. Армия России укрепляет оборону на участке фронта Сватово – Троицкое – Кременная.

Об этом руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил в эфире Эспрессо.

По словам Гайдая, сейчас противник испытывает нехватку живой силы для формирования резервов.

"Ситуация для россиян ухудшилась. Уже отправлять войска некуда, потому что Изюм они не контролируют. Они понимают, что следующим после Лимана будет, вероятнее всего, Сватово — Троицкое — Кременная, туда стягивают все и строят защитные сооружения", — подчеркнул глава Луганской области.

Идут мощные бои в Харьковской, Херсонской, Донецкой и Луганской области.

Напомним, начались 204 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. ВСУ "насыпали" оккупантам на юге и Донбассе, а враг перегруппировывается и считает потери. Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба 15 сентября.

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