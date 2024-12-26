Оккупанты готовятся к обороне в Крыму: "АТЕШ" нашли места, где оккупируются россияне

Секретность позиций русских военных в Крыму остается слабой.
Представители партизанского движения "АТЕШ" обнаружили новые укрепления и объекты русской армии во временно оккупированном Крыму.
Об этом они сообщили в Telegram.
В ходе операции были обнаружены места хранения специальной техники, вооружения, стрельбища и новые укрепления, которые российские оккупанты пытаются использовать для укрепления своих позиций на побережье.
По информации партизан, секретность позиций российских военных в Крыму остается слабой, из-за чего оккупанты вынуждены постоянно менять местонахождение своих складов и техники.
"Эту информацию мы оперативно передали Силам обороны Украины. Вероятно, скоро оккупантам снова придется переезжать", — говорится в сообщении.
Напомним, Украина нанесла удары по газодобывающим платформам возле Крыма, где оккупанты установили системы наблюдения. Эта операция планировалась не один день и будет продолжена.
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