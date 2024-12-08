Оккупанты готовятся к обороне в Крыму: партизаны зафиксировали создание новых позиций для стрельбы

Подобные укрепления активно создаются по всему западному побережью Крыма.
При разведке набережной Евпатории зафиксировано создание новых позиций для стрельбы. Оккупанты усиливают контроль за территорией, размещая дополнительные огневые точки и наблюдательные посты.
Об этом сообщил Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
"Эти меры направлены на подавление и выявление партизанского движения, несмотря на заявления окупантов о "полном контроле" ситуации на полуострове", — говорится в сообщении.
В "АТЕШ" добавили, что несмотря на все усилия окупантов, партизанское движение действует, растет и продолжает передавать информацию Силам обороны Украины, помогая уничтожать военные цели захватчиков.
Напомним, украинские морские дроны ударили по целям Российской Федерации в аннексированном Крыму. В результате "хлопка" уничтожены системы наблюдения на захваченных газовых платформах на побережье.
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