Оккупанты готовятся к обороне в Луганской области: Гайдай просит местных выезжать из области

Россияне в Луганской области минируют дороги и мосты, поэтому местному населению следует выехать из области для своей безопасности
В Луганской области оккупанты готовятся к обороне: минуют территорию, в частности подъездные дороги, мосты, админздания и знаковые сооружения.
Об этом сообщил глава области Сергей Гайдай.
"Скоро будем просить население оккупированных территорий эвакуироваться из городов, чтобы они не пострадали при контрнаступлении", – говорит Гайдай.
При этом, по его словам, массового бегства среди рашистов пока нет.
Глава Луганской ОВА отмечает, что зимовать люди смогут только в селах, ведь централизованное отопление невозможно восстановить быстро.
"После деоккупации горожане не останутся на зиму. Людей запустим только на короткий промежуток времени — посмотреть дом, взять вещи.
Централизованное отопление невозможно восстановить так быстро!" — подчеркнул Гайдай.
Напомним, ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что ВСУ продолжают продвигаться в Луганской области. Они уже вплотную приблизились к границе Луганской области на северо-западе.
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