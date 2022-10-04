Оккупанты готовятся к обороне в Луганской области: Гайдай просит местных выезжать из области

Россияне в Луганской области минируют дороги и мосты, поэтому местному населению следует выехать из области для своей безопасности

В Луганской области оккупанты готовятся к обороне: минуют территорию, в частности подъездные дороги, мосты, админздания и знаковые сооружения.

Об этом сообщил глава области Сергей Гайдай.

"Скоро будем просить население оккупированных территорий эвакуироваться из городов, чтобы они не пострадали при контрнаступлении", – говорит Гайдай.

При этом, по его словам, массового бегства среди рашистов пока нет.

Глава Луганской ОВА отмечает, что зимовать люди смогут только в селах, ведь централизованное отопление невозможно восстановить быстро.

"После деоккупации горожане не останутся на зиму. Людей запустим только на короткий промежуток времени — посмотреть дом, взять вещи.

Централизованное отопление невозможно восстановить так быстро!" — подчеркнул Гайдай.

Напомним, ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что ВСУ продолжают продвигаться в Луганской области. Они уже вплотную приблизились к границе Луганской области на северо-западе.

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