Оккупанты готовятся к обороне важного стратегического города на юге

По данным разведчиков, Россия, вероятно, разворачивает дополнительные блокпосты и роет новые траншеи.

Россияне готовятся к украинскому наступлению на Токмак Запорожской области и усиливают оборону вокруг города.

Об этом говорится в строительстве британской разведки.

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"Токмак готовится стать опорой второй магистральной линии обороны России. Улучшение обороны города, вероятно, указывает на обеспокоенность России по поводу тактического проникновения Украины на первую главную линию обороны на севере", — говорится в сообщении.

По данным разведчиков, Россия, вероятно, разворачивает дополнительные блокпосты, противотанковую оборону типа "еж" и копает новые траншеи в районе, который удерживает ее 58-я общевойсковая армия.

Как сообщалось ранее в Институте изучения войны (ISW), ВСУ на юге расширяют плацдарм для дальнейшего наступления.

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