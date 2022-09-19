Оккупанты готовятся к отступлению на Херсонщине и боятся потерять захваченную Донецкую область — ISW

На западе Херсонской области оккупанты пытаются отступить на более защищенные позиции во время контролируемого ухода. Таким образом, они пытаются хаотического отступления, что было характерно для падения вражеской обороны под Харьковом.

Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что несколько российских подразделений упали на некоторых участках вражеской линии фронта, позволив ВСУ продвинуться вперед в Херсонской области.

"Украинские силы, вероятно, вернут себе большую, если не всю западную часть Херсонской области в ближайшие недели, если они будут продолжать блокировать российские наземные линии связи и будут продолжать свое наступление", отмечают аналитики.

На прошлой неделе российское командование приказало "не отступать" подразделениям, дислоцированным на Донбассе. Они требовали удерживать свои позиции вне зависимости от развития ситуации. В ISW считают, что такой приказ свидетельствует о том, что РФ не исключает скорейшего контрнаступления ВСУ в Донецкой области, а также не доверят боевым возможностям своих подразделений в этом направлении.

Напомним, начались 208 сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. ВСУ отразили российские атаки в районе трех населенных пунктов. Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба 19 сентября.

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