Оккупанты готовятся к отступлению в Запорожской области: аналитики объяснили, что там происходит

Активность российских войск близ Запорожской АЭС может указывать на то, что ВС РФ не могут защитить важные оккупированные объекты.

Об этом сообщают американские аналитики из Института исследования войны.

Отмечается, что российский президент Владимир Путин решил отвести войска из нескольких ключевых городов в регионе и эвакуировать своих ставленников.

Такое развитие событий, возможно, свидетельствует о том, что российские силы не в состоянии защищать критически важные районы на фоне усиления ударов украинской артиллерии, предполагают военные исследователи.

По данным украинских военных, российская оккупационная администрация в селе Бурчак производит перепись и готовит эвакуацию. Такая активность была после ударов ВСУ по позициям россиян в Мирном, Токмаке, Инженерном, Пологах, Ясном и Конских Роздорах.

"Российские войска могут отводить личный состав с позиций, близких к линии фронта в Запорожской области, чтобы минимизировать последствия украинских ударов по местам сосредоточения российской живой силы и техники", — отметили эксперты, добавив, что отвод войск с критически важных позиций может свидетельствовать о том, что российские силы не могут защитить всю линию фронта в Запорожской области и выбирают лучшие районы.

Вместе с тем в ISW уточнили, что, возможно, в Москве решили провести ротацию группировки в регионе Запорожской области и, возможно, на эти позиции вернутся уже другие военнослужащие.

Ранее Генштаб сообщил, что российские оккупанты отводят отдельные подразделения из Запорожской области и готовят к эвакуации персонал "администраций" населенных пунктов региона.

Накануне мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что российские оккупанты начали бежать из Пологов в Мариуполь, вывозя имущество из медучреждений.

А в ночь на 30 ноября в двух населенных пунктах возле Мелитополя были уничтожены казармы российских войск.

Также известно, что в Мелитополе коллаборанты и сами российские войска ищут партизан, объявив за них вознаграждение в размере 500 тысяч рублей.

Люди бегут из Энергодара, что возле Запорожской АЭС: что там происходит