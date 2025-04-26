Оккупанты готовятся к штурмовым действиям на важном участке фронта: детали от военного

Российская армия.

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Армия Российской Федерации уже в ближайшее время готовится к новым штурмовым действиям на Купянском направлении.

Об этом рассказал военнослужащий 77 бригады ВСУ Виктор Петрович в эфире "КИЕВ24" .

По его словам, сейчас враг накапливает свои силы и перегруппировывается.

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"В нашей полосе ответственности враг накапливается и готовится к дальнейшим штурмовым действиям после предыдущих неудачных попыток. В частности, после того, как украинские десантники уничтожили много вражеской техники и личного состава. После этого враг перегруппируется", - подчеркнул он.

Военнослужащий 77 бригады говорит, что за месяц россияне потеряли более 20 единиц техники. Как следствие, у захватчиков "истощились возможности для механизированных штурмов".

Напомним, аналитики ISW сообщили в последнем отчете, что армия РФ продвинулась в трех областях. В свою очередь, ВСУ имеют успехи в Запорожской области.

Дата публикации 17:39, 14.04.25 Количество просмотров 42 Оборона на грани: Купянск - под угрозой нового прорыва