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Оккупанты готовятся к штурмовым действиям на важном участке фронта: детали от военного
оккупанты накапливают силы.
Армия Российской Федерации уже в ближайшее время готовится к новым штурмовым действиям на Купянском направлении.
Об этом рассказал военнослужащий 77 бригады ВСУ Виктор Петрович в эфире "КИЕВ24" .
По его словам, сейчас враг накапливает свои силы и перегруппировывается.
"В нашей полосе ответственности враг накапливается и готовится к дальнейшим штурмовым действиям после предыдущих неудачных попыток. В частности, после того, как украинские десантники уничтожили много вражеской техники и личного состава. После этого враг перегруппируется", - подчеркнул он.
Военнослужащий 77 бригады говорит, что за месяц россияне потеряли более 20 единиц техники. Как следствие, у захватчиков "истощились возможности для механизированных штурмов".
Напомним, аналитики ISW сообщили в последнем отчете, что армия РФ продвинулась в трех областях. В свою очередь, ВСУ имеют успехи в Запорожской области.