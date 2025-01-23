Оккупанты готовятся к штурму Часов Яра, используя трубы (видео)

Россияне готовятся к штурму Часов Яра. Так, ВСУ фиксируют активность противника в районе труб канала Северский Донец.

Об этом сообщает ОСГВ "Хортица".

ВСУ сообщили об активности врага в районе труб канала Северский Донец

"Враг использовал погодные условия – густой туман и ограниченную видимость – для скрытого перемещения через трубы к коллектору вблизи населенного пункта Калиновка, что недалеко от Часов Яра", – отметили в ведомстве.

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Как сообщается, за четыре дня января было зафиксировано перемещение более 100 оккупантов. По имеющейся информации, они обустроились в коллекторе для будущих штурмовых действий в направлении Часов Яра. В частности:

9 января по месту скопления врага был нанесен авиационный удар. В результате этого противник понес потери – вероятно до 100 человек. В течение двух суток после удара какое-либо движение вблизи труб и коллектора отсутствовало;

21 января оккупанты организовали поджог в коллекторе, вероятно, с целью скрыть следы уничтожения такого количества личного состава и избежать эвакуационных мероприятий. Задымление и огонь продолжались около 5 часов.

Напомним, возле Часов Яра в Донецкой области враг уничтожает все села и подъездные дороги вокруг. Саперы 24-й отдельной механизированной бригады под взрывы вражеских снарядов пытаются расчистить сельскую дорогу для проезда от разбросанных боеприпасов, которыми оккупанты засевают вокруг. Эта работа позволяет проехать как военным, так и немногим гражданским, еще остающимся вблизи города.

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