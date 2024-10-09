Оккупанты готовятся к ударам ВСУ по Крымскому мосту: как РФ охраняет переправу

Для РФ переправа очень важна.

Россия продолжают укреплять оборону Крымского моста. Оккупанты пытаются защитить переправу от атак ВСУ.

Об этом рассказал спикер Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире "Громадського радио".

По его словам, сейчас россияне охраняют Крымский мост всеми имеющимися средствами. В частности, системами ПВО, которые плотно расположены друг у друга. Также российские военные используют авиацию, чтобы защитить мост еще из воды.

"Охранять мост авиацией значительно дороже и сложнее, но они это делают", – объяснил Плетенчук.

Для россиян Крымский мост – это основная артерия соединения с РФ, если смотреть на это с технической точки зрения, отметил представитель ВМС ВСУ. В то же время есть еще и идеологическая часть очень важна для россиян в войне.

"На таких объектах держится режим Путина. Поэтому они его плотно охраняют, этот факт следует признать", — заявил Дмитрий Плетенчук.

Напомним, ранее Дмитрий Плетенчук сообщал, что россияне перевозят в Крымский мост системы ПВО. Речь идет также и о ракетах С-300.

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