Оккупанты готовятся к возможному наступлению ВСУ в двух областях – британская разведка

В последние недели россияне усиливали оборонные укрепления на временно оккупированных территориях Запорожской области, особенно между городами Васильевка и Орехов. Россия сохраняет огромные силы в этом секторе.

Об этом говорится в ежедневном обзоре Министерства обороны Великобритании.

"То, как Россия работала над усовершенствованием обороны, свидетельствует о том, что командиры, скорее всего, озабочены возможностью больших наступательных действий Украины в двух секторах: либо на севере Луганской области, либо в Запорожье", — говорится в сообщении.

Как пишет британская разведка, большой прорыв Вооруженных сил Украины в Запорожской области разрушит "наземный мост" между территорией РФ и оккупированным Крымом, а продвижение украинских войск в Луганской области еще больше подорвет главную цель россиян — так называемое "освобождение Донбасса". Военное руководство РФ должно решить, куда из этих двух направлений перебросить больше силы для обороны.

Ситуация в Луганской области

Из-за значительных потерь захватчиков продолжается перепрофилирование больниц на временно оккупированных территориях Луганской области в военные госпитали.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказал, что города Кременная, Сватово сейчас в приоритете, когда речь идет о всеобщей деоккупации Луганщины.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что после освобождения Кременной в Луганской области для украинских военных могут открыться сразу два направления.

Оккупанты продолжают террор местного населения. Недавно стало известно, что россияне заблокировали село Половинкино в Луганской области для проведения "фильтрационных мероприятий", причиной стали успешные попадания ВСУ по позициям россиян — местное население обвиняют в помощи украинским военным.

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