Оккупанты готовятся к выборам на оккупированных территориях: завозят людей из РФ

Оккупанты понимают, что люди на оккупированных территориях не собираются голосовать за РФ.

Российские оккупанты готовятся к выборам на временно оккупированных территориях. Для этого военные РФ "набирают" людей в самой России.

Об этом в эфире единственного телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов.

"Рассматривается несколько сценариев, в том числе и подготовка к выборам, хотя возможно и сценарий переноса также отрабатывается. Для подготовки и проведения этих псевдовыборов идет рекрутинг людей русской Федерации с местности самой РФ на оккупированные украинские местности. Без россиян на оккупированных территориях эти выборы решить провести не могут ни при каких обстоятельствах", — подчеркнул Андрей Юсов.

По его словам, местное население тотально не поддерживает окупантов. Уже сегодня пропагандистская цель этих псевдовыборов взорвана, потому что ни для мира, ни для местного населения, ни с точки зрения украинского законодательства эта процедура не имеет никакого значения.

“Если говорить, сколько планируют завезти под выборы, речь идет о тысячах. Оккупанты тотально не доверяют местному украинскому населению, и оно в подавляющем большинстве абсолютно не желает присоединяться и участвовать в этой бутафории. Поэтому наблюдатели, агитаторы и руководители участковых комиссий – это завезенные российские оккупационные гастарбайтеры. С рекрутингом этих людей тоже есть проблемы. Базовый инстинкт самосохранения у многих работает в России. Ехать на временно оккупированные территории, где часто происходит "хлопок", где с коллаборантами. предателями и оккупантами регулярно что-то случается, в окна что-то залетает — не очень хорошая рекламная кампания, даже несмотря на обещающую финансовую награду”, — отметил представитель ГУР.

В то же время, на оккупированных территориях продолжается принудительная паспортизация. Очередные дедлайны выставлены — обеспечить показатели так называемых "выборов".

Напомним, что самолеты F-16, которые Украина получит от союзников, способны повлиять на ход войны.

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