Оккупанты готовятся к "жесту доброй воли" на Херсонщине: в ВСУ назвали признаки

Захватчики уже даже запаслись гражданской одеждой и упаковали мародеренное на юге имущество.

Российские войска готовятся к очередному "жесту доброй воли" на захваченной части Херсонщины, обустраивая там оборонительные рубежи и минируя все побережье на левом берегу.

Об этом руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила в эфире телемарафона "Единые новости".

Так, украинские военные фиксируют активную оборонную деятельность врага на левом берегу Херсонщины.

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"Они действительно заняты инженерным обустройством рубежей – и первого, и второго, и третьего, и пытаются минировать участки, которые могут быть для них десантно опасными", – рассказала Гуменюк.

Она добавила, что противник пытается укрыть заминированными площадями почти все побережье.

"Это, как уже говорят херсонцы на правом берегу, народная примета – они точно готовятся к очередному "жесту". Потому что они упаковали мародеренное имущество, поотправляли, запаслись гражданской одеждой и сейчас проводят такие действия, это однозначно свидетельствует о том, что они готовятся", – объяснила представительница Сил обороны юга.

Напомним, аналитики американского Института изучения войны сообщили, что российские войска перегруппируются на юге Украины. Захватчики опасаются контрнаступления ВСУ и готовятся обороняться: строят укрепления и оборонные рубежи на Херсонщине и Запорожье.

Ранее также сообщалось, что захватчики готовят предварительный план эвакуации работников "Росатома" из Запорожской АЭС в Энергодаре. Кроме того, оккупанты вывозят из города детей в направлении Крыма, называя это "эвакуацией".

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