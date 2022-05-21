Оккупанты готовятся наступать на Славянском направлении и гатят по Донбассу из всего, что имеют

Оккупанты готовятся наступать на Славянском направлении и гатят по Донбассу из всего, что имеют

Оккупанты готовятся возобновить наступление на Славянском направлении и продолжают обстреливать населенные пункты в Харьковской области и на Донбасе.

Так, от артиллерийских ударов пострадали Большая Камышеваха и Довгенькое на Харьковщине.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Кроме того, в Донецком направлении россияне пытаются прорвать оборону украинских войск и выйти на административные границы Луганской области.

Отмечается, что враг бил всем спектром вооружения, включая авиацию. Вражеским обстрелам подверглись подразделения Сил обороны и гражданские объекты вдоль линии столкновения. Оккупанты также нанесли авиационные удары по объектам гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Врубовка Луганской области и Бахмут Донецкой области.

В Генштабе ВСУ говорят, что враг продолжает готовиться к наступлению на Лиманском направлении. При поддержке авиации и артиллерии россияне вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Липово, Васильевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области, однако никаких успехов не имели.

Кроме того, оккупанты нанесли авиационный удар по населенному пункту Никольское Волновахского района Донецкой области.

Отметим, наибольшая активность врага продолжает сосредотачиваться на Донбассе. Относительно ситуации на Волынском и Полесском направлениях, обстановка существенных изменений не претерпела.

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