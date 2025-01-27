Оккупанты готовятся захватить Торецк: аналитики раскрыли замысел РФ

Россияне меняют свои приоритеты в Донецкой области.

В ближайшие дни российские оккупанты на Донбассе готовятся захватить Торецк.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

"Передислокация элементов Восточного военного округа РФ для усиления российской группировки на Торецком направлении может свидетельствовать о новых приоритетных усилиях врага по возобновлению атак в направлении Константиновки", — отмечают аналитики.

"Российские войска, очевидно, намерены использовать захват Торецка для продвижения дальше на запад и вдоль трассы Т-05-16 Торецк-Константиновка в направлении самой южной точки украинского фортификационного пояса в Константиновке", — говорится в сообщении.

Напомним, на Торецком направлении продолжаются интенсивные боевые действия, где российские войска активно применяют артиллерию, кассетные авиабомбы и дроны, в том числе с оптическим волокном. Оккупанты также изменили тактику на этом направлении.

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