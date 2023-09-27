Оккупанты готовятся защищать пляжи Евпатории от атаки ВСУ (фото)

В целом россияне оборудовали 4 огневых позиции вблизи городских пляжей.
Украинские подпольщики на территории временно оккупированного Крыма обнаружили огневые позиции на набережной в Евпатории рядом с местными пляжами.
Об этом сообщило в среду, 27 сентября, в своем Telegram-канале партизанское движение "Атеш", опубликовав соответствующие фото.
Сообщается, что там оборудованы 4 огневых позиции.
"Неужели рашисты думают, что именно с пляжей Евпатории начнется освобождение Крыма? Или это сделано для отмывания денег? Если да, то пусть...” — говорится в подписи к опубликованным фото.
Ранее, еще в декабре 2022 года, на территории временно оккупированного Крыма российские захватчики, готовясь к наступлению ВСУ, начали окапываться на пляжах.
Напомним, российская армия на севере Крыма, а именно в районе Армянска, Медведевки и Джанкоя выстроила серьезные линии обороны.
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