Оккупанты готовятся защищать пляжи Евпатории от атаки ВСУ (фото)

Украинские подпольщики на территории временно оккупированного Крыма обнаружили огневые позиции на набережной в Евпатории рядом с местными пляжами.

Об этом сообщило в среду, 27 сентября, в своем Telegram-канале партизанское движение "Атеш", опубликовав соответствующие фото.

Сообщается, что там оборудованы 4 огневых позиции.

"Неужели рашисты думают, что именно с пляжей Евпатории начнется освобождение Крыма? Или это сделано для отмывания денег? Если да, то пусть...” — говорится в подписи к опубликованным фото.

Огневая позиция у пляжа во временно оккупированной Евпатории / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Место расположения огневых позиций россиян с привязкой к карте / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Ранее, еще в декабре 2022 года, на территории временно оккупированного Крыма российские захватчики, готовясь к наступлению ВСУ, начали окапываться на пляжах.

Напомним, российская армия на севере Крыма, а именно в районе Армянска, Медведевки и Джанкоя выстроила серьезные линии обороны.

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