"Оккупанты гребут в обратном направлении" — Ким о ситуации в Николаеве

Виталий Ким рассказал о ситуации в Николаеве.

В Николаеве ночь на 11 марта впервые за последнее время прошла спокойно. Однако украинским защитникам в Николаеве удалось продвинуться дальше, выбив врага. Украина призывает российских оккупантов сдаваться.

Об этом рассказал глава Николаевской ОГА Виталий Ким в своем утреннем видеообращении.

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"Мне говорят, что не было никаких обстрелов (ночью), с чем и поздравляю. Первая ночь за последнее время. Спали хорошо. Знаю, что оккупантам не до этого, они гребут в обратном направлении и как-то пытаются спасти ситуацию, как-то убежать, перегруппироваться …И, конечно, выбиваем врага… Мы снова продвинулись дальше… Сдавайтесь русские оккупанты, по крайней мере та часть, которая у нас здесь в кольце и им некуда деваться, иначе будем вас бить, если будете защищаться, окапываться. Сдавайтесь, вам здесь ловить", — сказал Ким.

Кроме того, глава ОГА рассказал, что ночью в условиях телемедицины (онлайн) молодая медсестра приняла роды.

"Не было возможности иначе. Родился мальчик. Поздравляю родителей! Подробности будут позже. Вот так в военное время приходится делать", — сказал Виталий Ким.

Как сообщалось, в Николаев, где идут активные боевые действия из-за подлого нападения России, из-за границы приезжает немало журналистов. Только за 9 марта в городе побывало около 20 иностранных медийщиков.

Напомним, в Николаеве спасли кошку, которую бежавшие из города хозяева бросили в закрытой квартире. В бетонной стене сделали отверстие, чтобы передавать животному еду.

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