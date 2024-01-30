Оккупанты грозятся снова оккупировать Херсон: в ВСУ рассказали, реально ли это

Оккупанты хвастаются, что могут снова вернуться на правый берег Херсонщины.

В ВСУ уверены, что российские оккупанты не смогут снова оккупировать правый берег Херсонской области, включая областной центр.

Об этом заявила глава объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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Она напомнила, что оккупанты готовят левый берег Херсонщины к так называемым "выборам" президента России и одновременно хвастаются, что могут снова захватить правый берег.

"Это абсолютно невыполненная миссия для них. Они не смогут этого сделать и по ландшафтным особенностям и из-за отсутствия поддержки на том же правом берегу. Нет у них таких сил и возможностей. Противник не прекращает своей активности, выискивает те средства и возможности, которые может применить максимально эффективно. Пытается давить с помощью дроновых атак — как ночной с применением "Шахедов", так и в течение всех боевых суток", — сказала Гуменюк.

Напомним, оккупанты снова атаковали Украину ударными дронами, выпустив 35 БПЛА. Почему ПВО сбила меньше половины целей – читайте ЗДЕСЬ.

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