Оккупанты грузовиками вывозят коллаборантов из Олешек в Крым — Генштаб

Для перевозки коллаборантов враг привлек военные грузовые автомобили, с собой разрешено брать только ручной багаж.

Так называемые власти Олешек и Скадовска "эвакуируются" на территорию временно оккупированного Крыма — боятся наступления ВСУ.

Об этом сообщил Генштаб.

По данным штаба, 21 февраля в Бахчисарай, Симферополь и Керчь выехали коллаборанты из этих городов, а 24 февраля российские оккупанты объявили о так называемой "эвакуации" всех желающих.

"Для перевозки коллаборантов российские военные задействовали военные грузовые автомобили, с собой разрешили брать только ручной багаж", – говорится в сообщении.

Ранее в ОВА сообщили, что российские войска в течение суток 26 февраля 97 раз обстреляли территорию Херсонской области.

Херсон военные РФ обстреляли 21 раз. Снаряды попали в жилые кварталы. Один человек погиб, двое ранены.

Пытали, но не сломали: история несокрушимости Херсона