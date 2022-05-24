Оккупанты хаотично обстреливают Северодонецк: в одной многоэтажке обнаружили много погибших (фото, видео)

Россияне продолжают неудачные попытки из окружения Лисичанска и Северодонецка.
За прошедшие сутки оккупанты хаотично и почти непрерывно обстреливают Северодонецк. Россияне атаковали жилую многоэтажку, в результате чего там погибли сразу четыре человека. Трагедия произошла в старых районах города.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По его словам, тела двух мужчин и женщины без признаков жизни обнаружили полицейские, первыми приехавшие на помощь. Еще одна женщина была тяжело ранена.
Ей предоставили первую помощь и госпитализировали. К сожалению, потерпевшая скончалась на операционном столе.
"Все четверо находились в одной многоэтажке. Вероятно, постоянно там и жили. Или по-соседству. Вчера эта улица оказалась под очень плотным обстрелом – повреждено несколько домов. Всего по городу – по меньшей мере шесть. Столько же в Лисичанске, где в одной из многоэтажек удалось спасти жизнь мужчине", — сообщил Гайдай.
Еще четыре дома разрушены в Золотом и три – в Новодружеске.
"Обстрелы очень мощные. Все разрушения не всегда удается посчитать вовремя — трудно добраться до мест событий. Да, с двухдневным опозданием мы получили информацию, что враг снова расстрелял здание областной специализированной школы. Это интернат для детей в Горном, который имел современные условия для их "Русский мир" сделал все, чтобы их забрать", — рассказал глава ОВА.
Гайдай добавил, что также постоянно поступают данные о разрушенных объектах жилого фонда в Попасной и Рубежном.
Кроме того, известно, что россияне сосредоточили усилия на проведении наступательной операции, чтобы оцепить Лисичанск и Северодонецк. В настоящее время при поддержке артиллерии враг ведет штурмовые действия в направлениях Тошковки и Устиновки вблизи Лисичанска.
За минувшие сутки отбиты 16 атак россиян, уничтожены восемь танков, двадцать две единицы боевой бронированной техники и один вражеский автомобиль. Подразделения ПВО сбили один беспилотный летательный аппарат типа "Гранат" и шесть БПЛА типа "Орлан-10".
Напомним, россияне хотели изолировать Луганщину и повредили газопровод большого диаметра.
Читайте также:
- В больнице Днепра скончалась 11-летняя девочка: попала под обстрел россиян в Луганской области
- В Луганской области Красный Крест обустроил медицинский пункт для больных пациентов (фото)
- Оккупанты штурмовали Северодонецк по четырем направлениям: ВСУ заставили их отступить