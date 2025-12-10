- Дата публикации
Война
Оккупанты хорошо закрепились в центральной части Покровска - DeepState
Украинские войска отбили штурм Гришино вблизи Покровска.
Силы обороны Украины отбили попытку штурма Гришино вблизи Покровска, которую осуществили российские войска с привлечением более 40 пехотинцев и десятка квадроциклов и мотоциклов.
Об этом сообщает DeepState.
стало известно, что сегодня враг пытался прорваться в Гришино силами не менее 10 квадроциклов и мотоциклов и около 40 единиц пехоты. Данные по использованию бронетехники уточняются.
На подъезде к городу российские подразделения встретили неожиданный отпор. Растерянная пехота не смогла организовать эффективное наступление, что позволило украинским защитникам удержать позиции.
В то же время украинские военные обращают внимание, что враг прочно закрепился в центральной части Гришино, ниже железной дороги, которую он использует для передвижения, накопления сил и как район выдвижения для наступательных операций.
Напомним, ранее мы писали о том, что российская захватническая армия полностью или частично держит контроль над тремя четвертями Покровска.