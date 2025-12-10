ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
580
Время на прочтение
1 мин

Оккупанты хорошо закрепились в центральной части Покровска - DeepState

Украинские войска отбили штурм Гришино вблизи Покровска.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Российские военные

Российские военные / © Associated Press

Силы обороны Украины отбили попытку штурма Гришино вблизи Покровска, которую осуществили российские войска с привлечением более 40 пехотинцев и десятка квадроциклов и мотоциклов.

Об этом сообщает DeepState.

стало известно, что сегодня враг пытался прорваться в Гришино силами не менее 10 квадроциклов и мотоциклов и около 40 единиц пехоты. Данные по использованию бронетехники уточняются.

На подъезде к городу российские подразделения встретили неожиданный отпор. Растерянная пехота не смогла организовать эффективное наступление, что позволило украинским защитникам удержать позиции.

В то же время украинские военные обращают внимание, что враг прочно закрепился в центральной части Гришино, ниже железной дороги, которую он использует для передвижения, накопления сил и как район выдвижения для наступательных операций.

© t.me/DeepStateUA

Напомним, ранее мы писали о том, что российская захватническая армия полностью или частично держит контроль над тремя четвертями Покровска.

Дата публикации
Количество просмотров
580
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie