Оккупанты хотят мобилизовать всех мужчин Луганщины — Маляр

Российские захватчики намерены мобилизовать на войну против Украины все мужское население в оккупированной Луганской области. Также оккупанты обещают всем желающим передавать принудительно отчужденное жилье граждан Украины.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Она сообщила, что в Счастье, Новопскове, Старобельске, Новоайдаре и Нижнетеплом Луганской области захватчики объявили очередной этап масштабной военной подготовки с проведением в весенне-летний период мобилизационных учений.

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Для участия в этих мобилизационных мероприятиях российские захватчики хотят призвать всех местных мужчин, особенно тех, кто получил российское гражданство.

Для мотивирования агрессоры пообещали новобранцам российских оккупационных войск передавать принудительно отчужденное жилье граждан Украины, вынужденно покинувших временно оккупированную территорию.

"В свою очередь, мужчины, осознавая перспективу попасть на фронт после прохождения военной подготовки, увольняются с работы и меняют место жительства", — написала замминистра.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины проводят успешные контратаки у Бахмута Донецкой области. Впрочем, угроза оцепления города с севера и юга все еще остается.

Кроме того, мы ранее информировали, что в США считают, что российские войска смогут попытаться начать новое наступление в Украине уже в ближайшие недели. Оккупанты, вероятно, могут совершать атаки по нескольким направлениям.

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