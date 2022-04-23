Оккупанты хотят "национализировать" уцелевшее жилье в Мариуполе, которое осталось без владельцев

В заблокированном Мариуполе остаются около 120 тысяч мирных жителей.
Российские оккупанты хотят провести регистрацию жилого фонда в Мариуполе и "национализировать" то, что осталось без владельцев.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Мариуполь. В ходе внутренних фильтрационных мероприятий оккупанты анонсировали проведение регистрации жилого фонда. Вся недвижимость, владельцы которой не подадут документы, будет "национализирована", — написал он.
Напомним, оккупанты проводят "зачистку" завалов Драмтеатра в Мариуполе, тела вывозят в Мангуш.
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