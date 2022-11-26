Оккупанты хотят незаконно вывезти более 10 тысяч детей из Луганщины в РФ под видом "медпомощи"

В настоящее время российские захватчики провели так называемые медосмотры на временно оккупированной территории Луганской области для 15 000 детей.

Российские оккупационные "власти" на временно захваченной территории Луганской области отчитались, что для 15 000 детей от 2 до 17 лет были проведены углубленные медицинские осмотры для их дальнейшего вывоза в Россию.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Завезенные из России медики отметили в документах обследования, что 70% из этих детей "требуют специальной медицинской помощи". Именно таким заключением россияне прикрывают депортацию детей на территорию РФ. Сначала их помещают в специализированные оздоровительные заведения, затем по ряду надуманных причин задерживают возвращение детей домой, чтобы побудить родителей приехать к детям, потом семьям запрещают возвращаться на территорию Украины", — говорится в сообщении.

Так, по данным Центра сопротивления, в пансионате "Фея-3" в г. Анапа Краснодарского края уже находится более 1500 человек из ВОТ Херсонской области. Граждан Украины склоняют к оформлению заявок на получение российских паспортов и открытию счетов в российских банках, якобы для выплат социальной помощи.

"Также россияне уже завезли шесть мобильных медицинских пунктов на ВОТ Херсонщины. Это специализированные грузовые автомобили оборудованы под мобильные диагностические кабинеты. Оккупанты пытаются как можно быстрее заменить украинцев на оккупированных территориях на россиян. ЦНС призывает жителей ВОТ не допускать российских врачей к обследованию украинских детей, чтобы не стать жертвой депортации. Берегите детей от подлости россиян, а по возможности оставьте регион. Вернемся домой после деоккупации", — призывает организация.

Депортация детей из Украины в РФ

Россия массово вывозит украинских детей на свою территорию, особенно из детдомов. Так, из интернатов Херсона россияне вывезли детей на территорию оккупированного Крыма. Детей разместили на базе одной из психбольниц Симферополя.

Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, оккупанты принудительно депортировали в Россию по меньшей мере 11 тыс. детей из Украины.

Детская омбудсмен России усыновила мальчика, которого незаконно вывезли из Украины. Поэтому МИД Украины инициирует дело.

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