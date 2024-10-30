Оккупанты хотят обвинить Украину в ядерном терроризме: что они придумали — специалист войск РХБЗ

Украинский военный объяснил, почему на блокпостах и границах работают мобильные группы отделений радиационной безопасности и дозиметрического контроля.

Российские оккупанты пытаются обвинить Украину в ядерном терроризме, используя оборудование с источниками ионизирующего излучения, которое осталось на оккупированных территориях.

Об этом рассказал командир роты радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) бригады НГУ "Рубеж" с позывным "Тополь".

“У них есть задача вывезти эти источники с оккупированных территорий на подконтрольные нам или в страны Европы, возможно и дальше, где эти источники учитываются в МАГАТЭ. Следовательно, Россия сможет заявить, что нашла их в Европе, безразлично в какой стране и обвинить Украину в ядерном терроризме”, — пояснил он.

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По словам бойца, чтобы предотвратить такие намерения врага, на блокпостах и границах работают мобильные группы отделений радиационной безопасности и дозиметрического контроля.

Кроме того, как заметил "Тополь", группам РХБЗ иногда приходится делать анализ, чтобы определить, безопасно ли украинским бойцам занимать позиции в том или ином месте.

"Россия не отказывается применять типы вооружения, запрещенные всеми возможными конвенциями", — подчеркнул он.

Напомним, недавно самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на "300 процентов" убежден, что руководство Украины хотело бы ядерного конфликта с Россией.

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