Оккупанты пытаются окружить Авдеевку: Маляр сообщила о сложной ситуации

На разных направлениях фронта продолжаются горячие бои, сообщили в Минобороны Украины.

На Авдеевском, Марьинском направлениях российские военные пытаются наступать с целью установления полного контроля над населенным пунктом Марьинка и оцепления населенного пункта Авдеевка.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Наши защитники не дают врагу реализовать планы, но это очень непросто. Идут горячие бои. Ситуация там напряженная и сложная", — говорится в ее сообщении.

Ситуация на других направлениях

Маляр отметила, что после активизации российских войск на Купянском и Лиманском направлениях украинские военные смогли не допустить продвижения врага и ощутимо снизили его наступательный потенциал.

"Сейчас на востоке фиксируется определенное уменьшение количества обстрелов и использованных врагом боеприпасов, но это не означает, что враг отступил от своих планов. Враг сейчас перегруппировывается и пытается восстановить утраченные возможности. Продолжаются бои", — подчеркнула она.

Ситуация на Купянском и Лиманском направлениях сложная. Враг постоянно атакует. Вооруженные силы отражают атаки. В частности:

В Купянском направлении противник наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль Государственной границы в Белгородской области, осуществляет поиск слабых мест в нашей обороне.

противник наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль Государственной границы в Белгородской области, осуществляет поиск слабых мест в нашей обороне. В Лиманском направлении противник продолжает штурмовые действия с целью вытеснения наших войск в районе Серебрянского леса Донецкой области, но безуспешно.

На Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои. Россияне пытаются остановить продвижение украинских войск и восстановить утраченное положение в районах западнее Клещиевки, западнее Андреевки, Курдюмовки.

"За неделю прошедшей есть освобожденная территория на Бахмутском направлении увеличена на 3 кв.км и в общей сложности освобожденная площадь на Бахмутском направлении составляет 40 кв. км", — проинформировала Маляр.

Юг

На Юге Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Продолжаются бои, отметила чиновник.

По ее словам, в направлении Урожайное, южнее и юго-восточнее Старомайорское Донецкой области имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах. В ходе наступательных действий Силы обороны Таврического направления продолжают освобождение н.п. Урожайное.

Ранее сообщалось, что в Минобороны назвали, сколько километров ВСУ освободили на Бахмутском направлении.

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