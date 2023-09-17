Оккупанты хотят открыть "дипломатические" представительства КНДР в Донецке и Луганске

В июле на оккупированных территориях Луганской и Донецкой области были созданы региональные "представительства" МИД РФ.
Оккупационные власти планируют открыть "дипломатические" представительства КНДР в Донецке и Луганске.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Отмечается, что основная цель таких учреждений – содействие ввозу на ТОТ рабочих и привлечению северокорейских граждан к выполнению строительных работ в этих регионах.
Такие действия Кремля свидетельствуют отсутствие достаточного количества рабочих с территории самой РФ или трудовых мигрантов из Центральной Азии, которых они могли бы привлечь на ТОТ как для возведения инженерно-фортификационной инфраструктуры для российских оккупационных войск (далее РОВ) так и для строительства в интересах оккупационных администраций. ", – говорится в сообщении.
Накануне уже были зафиксированы попытки вербовки трудовых мигрантов в ряды оккупационного войска. Поэтому не исключено, что данные рабочие отряды граждан КНДР будут применены в интересах поддержки РОВ.
"В июле на оккупированных территориях Луганской и Донецкой области были созданы региональные "представительства" МИД РФ. Они должны привлекать иностранных граждан к трудовой миграции и содействовать созданию предприятий иностранцами в этих регионах", — отметили в сообщении.
Отметим, что освобождение временно захваченного Мелитополя станет достаточно серьезным переломным моментом, который будет влиять на многие аспекты боевых действий и войны.
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