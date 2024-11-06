Оккупанты хотят "переделать" мариупольский храм, занесенный в Книгу рекордов Украины

Оккупационные власти решили "переделать" храм святого Петра Могилы и собора Успения Пресвятой Богородицы в Мариуполе.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

Храм является единственным в мире, полностью расписанным в стиле петриковской росписи, благодаря чему его внесли в Книгу рекордов Украины. Однако теперь, по указанию оккупантов, его внешний вид собираются изменить в соответствии с "канонами рпц". Изменять убранство будет группа "православных волонтеров".

Мариупольский храм святого Петра Могилы и собор Успения Пресвятой Богородицы

До войны храм, расположенный в Приморском районе, восстанавливали волонтеры благодаря вкладам меценатов. Петриковские росписи выполнил львовский мастер Ольга Черемушкина.

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В 2022 году, во время осады Мариуполя, храм стал убежищем для мирного населения, однако после захвата города комиссия по РПЦ заявила, что украшение не отвечает требованиям.

Напомним, кафиры ввели на временно оккупированных территориях модуль по технологиям БпЛА на уроках труда.

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