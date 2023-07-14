Оккупанты хотят перевести энергоблок ЗАЭС в состояние "горячая остановка": чем это может навредить

Новые существенные риски для ядерной и радиационной безопасности могут произойти после перевода оккупантами энергоблока №4 Запорожской АЭС в состояние горячего останова.

Об этом сообщили в Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

“Намерения российских окупантов перевести энергоблок №4 ОП “Запорожская АЭС” в состояние “горячего останова”, о чем информирует МАГАТЭ в своем заявлении от 12 июля 2023 года, создаст значительные дополнительные риски для ядерной и радиационной безопасности. Такие риски вызваны длительным простоем оборудования энергоблока №4, отсутствием надлежащего регламентного технического обслуживания и ремонта оборудования, важного для безопасности, недостаточным количеством квалифицированного персонала на ЗАЭС”, — рассказали в пресс-службе Госатомрегулирования.

Там также пояснили, что в условиях потери надежного источника водоснабжения для Запорожской АЭС — Каховского водохранилища — в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС, содержание всех реакторов ЗАЭС в состоянии "холодный останов" является оптимальным режимом для снижения рисков ядерной безопасности, вероятности повреждений оборудования и рационального использования. доступных в настоящее время водных ресурсов.

Напомним, Зеленский сообщил, насколько реальна угроза ядерного удара РФ по Украине.

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