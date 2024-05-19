Оккупанты хотят превратить большие города в "серую зону" — прогноз майора ВСУ

Враг может усиливать дополнительные векторы наступления и открыть, в частности, участок фронта неподалеку от Сум, чтобы превратить в "серую зону" как Сумы, так и Харьков.

Военный эксперт и майор ВСУ Алексей Гетьман рассказал об этом в эфире "Эспрессо".

"Теоретически можно предположить, что оккупанты хотят сильно растянуть нашу линию обороны. Потому что Сумщина — это 560 км границы с Российской Федерацией. Однако у них может не хватить такого количества сил, потому что там сосредоточено примерно 30 000 российских солдат. И как они хотят их растянуть по всей линии фронта, еще и до Харьковщины дотянуть, потому что это дойдет до тысячи километров? Не думаю, что они будут это делать". – сказал эксперт.

Оккупанты хотят создать "серую зону" из крупных городов, то есть так называемую "санитарную зону", как говорил их министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Там более сотни километров от границы с Российской Федерацией. Соответственно, в эту "санитарную зону" попадают и Сумы, и Харьков. Для начала им нужно сделать максимально сложное пребывание в городе. И я думаю, что они это и будут делать, будут обстреливать Харьков, если подберутся к нему", — сказал Гетьман.

Напомним, по мнению военнослужащих, пока рано говорить об угрозе окружения Харькова или его захвате врагом. По состоянию на 18 мая они оценили ситуацию как стабильную.

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