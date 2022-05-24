"Оккупанты хотят разрушить там все": Зеленский рассказал о крайне сложной ситуации на Донбассе

"Оккупанты хотят разрушить там все": Зеленский рассказал о крайне сложной ситуации на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о крайне сложной ситуации на Донбассе, а также заявил, что нужно время и много усилий, чтобы переломить преимущество оккупантов в количестве техники и вооружений.

Российские оккупанты понимают при этом, что эта война для них не имеет смысла и у них нет шансов.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 24 мая.

"Сейчас на Донбассе ситуация крайне сложная. Фактически туда для наступления брошена вся мощь российской армии, которая у них еще осталась. Лиман, Попасная, Северодонецк, Славянск – оккупанты хотят разрушить там все", – рассказал Зеленский.

"Но в перехватах их разговоров мы слышим, что они прекрасно отдают себе отчет: эта война для России не имеет смысла и что стратегически у их армии нет шансов. Но нужно время и еще очень много чрезвычайных усилий нашего народа, чтобы переломить их преимущество в количестве техники и вооружений", – подчеркнул президент.

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Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что для освобождения территорий от оккупантов Украине требуется больше оружия и более жесткие санкции против России.

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