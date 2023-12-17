Оккупанты хотят скрыть свои преступления: в Мариуполе уничтожают главную застенку — фото

Российские захватчики уничтожают в Мариуполе здание, где они пытали и убивали украинцев.
Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики демонтируют здание, где была "главная" застенка в городе на проспекте Металлургов.
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко.
"Та самая история, как с Драматическим театром — просто заметают следы. Это — часть помещения Центрального (Октябрьского при оккупантах) райотдела полиции. Именно здесь был главный пункт фильтрации и основная застенка. Здесь — труха и заливка бетоном. Будто ничего и не было", – рассказал он.
По словам Андрющенко, сейчас в Мариуполе работает только застенка от ФСБ – в Приморском районе – в районе парка и мечети.
Напомним, в центр Мариуполя оккупанты вернут памятник Ленину.
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