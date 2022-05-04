Оккупанты хотят удержать территории, поэтому будут наступать в направлениях Николаева и Кривого Рога – Генштаб

На Южнобужском и Таврическом направлениях враг ведет бои силами черноморского флота и воздушно-десантных войск.
Захватчики ведут бои на Южнобужском и Таврическом направлениях.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ 4 мая.
"Оккупанты силами отдельных подразделений 8-й и 49-й общевойсковых армий, 22-го армейского корпуса, береговых войск черноморского флота, воздушно-десантных войск ведут боевые действия с целью содержания временно занятых территорий и создания условий для активизации наступательных действий в направлениях Херсон — Николаев и Херсон – Кривой Рог», — сообщили в Генштабе.
Напомним, что на Донецком направлении враг сосредоточил усилия на семи населенных пунктах.
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