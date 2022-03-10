Оккупанты хотят унизить наших людей, чтобы дать пропагандистским каналам новый материал — Зеленский

9 марта из горячих точек удалось эвакуировать более 60 тысяч украинцев.

Гуманитарная катастрофа – часть плана России. Оккупанты хотят унизить наших людей.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

“Они хотят унизить наших людей, чтобы они на коленях брали хлеб и воду из рук оккупантов, чтобы украинцы могли спасти свою жизнь, только выехав на оккупированную территорию или в Россию. Поэтому они блокируют Мариуполь, блокируют Волноваху. Оккупанты специально это делают, чтобы дать своим пропагандистским каналам новый материал”, — акцентировал Владимир Зеленский.

Он также добавил, что тем не менее, 9 марта из горячих точек удалось эвакуировать более 60 тысяч украинцев.

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