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Оккупанты хотят выйти на административную границу Донецкой области и обстреливают позиции ВСУ по линии фронта — Генштаб

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Оккупанты хотят выйти на административную границу Донецкой области и обстреливают позиции ВСУ по линии фронта — Генштаб

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, организации обороны и принимает меры по перегруппировке своих войск.

Оккупанты сосредотачивают усилия на попытках реализации своих планов по выходу на административную границу Донецкой области, а также содержании захваченных районов Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Об этом говорится в строительстве Генштаба ВСУ 13 октября.

Противник продолжает сопротивляться, подтягивает резервы, проводит мобилизацию.

Также в Генштабе сообщили, что войска врага обстреливают позиции наших войск вдоль всей линии столкновения, осуществляют инженерное оборудование позиций по отдельным направлениям и ведут воздушную разведку.

Отмечается, что оккупанты продолжают поражать критическую инфраструктуру и гражданские объекты Украины. Пострадали объекты и мирные граждане населенных пунктов Наливайковка Киевской области, Николаев и Никополь. Для ударов противник использовал крылатые, авиационные, зенитные управляемые ракеты и беспилотные летательные аппараты иранского производства.

Всего за текущие сутки оккупанты нанесли 1 ракетный и 15 авиационных ударов, совершили 22 обстрела с РСЗО.

Напомним, украинские защитники 13 октября уничтожили командно-наблюдательный пункт вражеского батальона в Бериславском районе Херсонской области.

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