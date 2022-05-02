Оккупанты хотят выйти на границы Херсонской области — Генштаб

Российские захватчики продолжают вести боевые действия для выхода на административные границы Херсонской области.

Подразделения Вооруженных сил Украины удерживают занятые рубежи, не позволяя врагу продвинуться.

Об этом сообщили в Генштабе Украины.

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“На Южнобужском направлении оккупанты пытаются выйти на административную границу Херсонской области, ищут слабые места в нашей обороне. В районе Николаева агрессор провел воздушную разведку с применением трех БПЛА. Вел артиллерийский огонь по позициям наших подразделений”, — говорится в сообщении.

В Оперативном командовании "Юг" отметили, что на южном направлении российские войска за сутки, 1 мая, потеряли 35 человек и 7 единиц техники. В частности, в Херсонской области враг продолжает насаждать своих наместников по районным центрам и оказывать давление на общественность с целью заставить принять оккупационную власть как легитимную.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович поделился подробностями плана вражеской ДРГ , которая собиралась сбить пассажирский самолет на территории России или Беларуси и обвинить в этом Украину.

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