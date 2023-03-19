Оккупанты хотят взять Авдеевку в "кольцо", возле Угледара наступление замедлилось: ВСУ о ситуации на Донбассе

На Донбассе важными для российских войск также остаются города Авдеевка и Угледар. Так, Авдеевку оккупанты пытаются взять город в "кольцо", а возле Угледара падает активность противника.

Об этом сообщил спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский.

"Враг продолжает активные действия, штурмовать Авдеевку и Марьинку. Для них стратегически важна на данный момент Авдеевка для того, чтобы начать какие-то штурмовые действия в районе Угледара, где враг обжегся не один раз. Критически необходимо окружить Авдеевку, что враг пытается делать двух недель", — сказал представитель ВСУ.

По его словам, у Угледара пока враг не столь активен. Впрочем, оккупанты обстреливают позиции украинских защитников. Но вместе с тем понесут потери. В частности, за прошедшие сутки было ликвидировано около трех рот личного состава россиян, 15 единиц танков, 9 единиц БМП и другой техники — всего 46 единиц

"Следует отметить, что вся техника была уничтожена фактически в районе Спартака и Водяного, именно в этом направлении враг вчера вел активные боевые действия", – добавил Дмитрашковский.

Также агрессорка Россия бросила резервы на подкрепление 155-й бригады и дополнительно ввела две танковые роты. Именно это свидетельствует о серьезных потерях врага, подчеркнул он.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что планы армии РФ по захвату Бахмута Донецкой области проваливаются. Украинские Вооруженные силы продолжают успешно держать город.

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