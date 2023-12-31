Оккупанты хотят захватить еще один населенный пункт возле Бахмута в начале 2024 – эксперт о плане РФ

Оккупационная армия России хочет в начале 2024 года попытаться захватить населенный пункт Ивановское – село, расположенное в 8,5 км от Бахмута на Донеччине. В районе Ивановского усилились действия в исполнении 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) РФ.

Об этом военный эксперт Александр Коваленко написал в своем Telegram.

Эксперт отметил, что информация о том, что оккупанты задействовали по этому селу подразделения 11-й ОДШБр, поступила еще в районе 15 декабря. Это уже намекало на то, что командование Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ имеет свои планы на это село.

Так, на 1 декабря, 11-ю ОДШБр вывели из состава 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа, и вместе с 56-й и 83-й ОДШБр включили в состав формирования ВДВ для централизации управления десантными войсками.

Село Ивановское на карте Украины

"Российская десантура сейчас пытается абстрагироваться от остальных родов войск "сухопутчиков" и превратиться в нечто похожее на независимое по командованию формирование в составе вс рф. Централизация управления десантными войсками является первым шагом, по отделению данных подразделений, которые выпрыгивают из движущегося над землёй транспорта с криком "Гойда!", от всех остальных компонент не только с перспективой создания своего центра управления, но и бюджетом. То есть, в стане "кирзачей", начался деребан военного бюджета, который на период с 2023 на 2024-й рекордно вырос", — пояснил Коваленко.

Как отметил эксперт, именно Ивановское для командования ВДВ РФ является местом, где они могут показать эффективность этой концепции. То есть, скорый захват села в первом квартале 2024 года будет для Воздушно десантных войск РФ приоритетом и для доказательства живучести данной концепции, но, в первую очередь за возможность получить "большее именное корыто", они готовы стереть 11-ю ОДШБр из далёкого Улан-Удэ, в "ноль", но добиться результата в максимально сжатые сроки

Однако, по словам Коваленко, эту цель усложняет то, что накануне в районе Ивановского 102-й мотострелковый полк РФ и 150-я мотострелковая дивизия "слили" несколько позиций и особой опоры у десантуры РФ на этом направлении не будет, а следовательно и результат будет достигнут только большой кровью.

"Негативная сторона в том, что взятие Ивановского для командования ВДВ становится делом принципа и они не пожалеют мяса, чтобы им закидать село. До так называемых выборов президента РФ они хотят показать, насколько эффективно могут действовать отдельно от "центра принятия решений" на Фрунзенской набережной, а потому, наших парней после НГ в районе Ивановского может ожидать просто дичайший набег полосатого мяса", — говорит Коваленко.

Однако, по его словам, положительный момент заключается в том, что внутри российской армейской структуры началась борьба за "корыто" не просто между видами вооружённых сил, моряками, сухопутчиками и авиацией, но и внутреннее разделение родов войск, по принципу, такого себе, внутриструктурного ЧВК, со своим командованием и своей "кормушкой".

"В то время как Сергей Шойгу, казалось бы, смог приструнить внесистемные формирования, по типу кизяков, ТрВ, ЧВК и прочей шушеры, введя их в подчинение Фрунзенской, внутри самого "кирпича" на набережной, начался разброд и шатание, как только унюхали возможность урвать в эпоху обнищания страны, корыто побольше и как в последний раз за него начали грызться. С одной стороны, тенденция хорошая, с другой, нашим защитникам от того в ближайшее время легче не будет", — резюмировал Александр Коваленко.

Напомним, Жданов предупредил, когда Россия может нанести повторный массированный удар.

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