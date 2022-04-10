Оккупанты и дальше пытаются взять под контроль Мариуполь, Попасную, Рубежное и другие города Донбасса: ВСУ держат оборону

Захватчики хотят прорвать украинскую оборону и продвинуться в другие районы.
Оккупанты не оставляют усилий взять под контроль Мариуполь, Попасную, Рубежное и другие населенные пункты на Донбассе.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ вечером 10 апреля.
"На Донецком и Таврическом направлениях противник сосредотачивает основные усилия на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное, Нижнее и Новобахмутовка. Оккупанты не оставляют попыток взять под полный контроль город Мариуполь", — говорят в Генштабе ВСУ.
Захватчики пытаются прорвать украинскую оборону и продвинуться в районы населенных пунктов Северодонецк, Попасная, Авдеевка и Курахово.
Напомним, враг пытается завершить подготовку к проведению наступательной операции на востоке Украины. Продолжаются мероприятия по перегруппировке, наращиванию системы управления и материально-техническому обеспечению вражеских войск.
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