Оккупанты и предатели бегут с Луганщины: в направлении российской границы образовались километровые очереди

С временно оккупированной территории Луганщины бегут предатели и российские захватчики. Там образовались огромные очереди в направлении русской границы.

Оккупанты и предатели, находившиеся на территории временно оккупированной Луганщины, выстроились в направлении российской границы.

Об этом в эфире единого телемарафона сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

Также читайте В Офисе президента назвали четыре пункта террористической стратегии России

“Приятно наблюдать, что оккупанты сейчас чувствуют то, что мы прошли 24-25 февраля – огромные очереди образовались в направлении Луганска и российской границы. Убегают коллаборанты и оккупанты. Очереди до полутора километров, в Станице Луганской в определенный период очередь из автомобилей была в 10 километров”, — подчеркнул Сергей Гайдай.

Он также добавил, что в некоторых населенных пунктах, в частности в Сватовском и Старобельском районах, на админзданиях вывешивали украинские флаги, которые до сих пор никто не снял.

Напомним, что в Черкасской области автомобиль влетел в блокпост: водитель скончался на месте.

Читайте также: